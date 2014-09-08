Чотири країни спільно проведуть відібраний у України Євробаскет-2015

Таке рішення прийняло сьогодні Правління Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA-Europe), яке голосувало за чотирьох господарів протягом екстреної зустрічі в Мадриді (Іспанія), повідомляється в офіційному релізі FIBA-Europe.

Груповий турнір змагань буде проведено в чотирьох містах - Загребі (Хорватія), Монпельє (Франція), Берліні (Німеччина) і Ризі (Латвія). Заключна фаза плей-офф буде зіграна в багатофункціональній арені міста Лілль (Франція), яка здатна вмістити 27 тисяч глядачів на фіналі Євробаскету.

"Це важливий момент в історії Європейського баскетболу, так як ми голосували не тільки за господарів турніру наступного року, але і за новий принцип проведення турніру - з чотирма господарями", - зазначив за підсумками голосування президент FIBA-Europe Тюргай Демірель.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна була визнана переможцем у конкурсі на право проведення Євробаскету-2015. Навесні 2014-го року FIBA-Europe засумнівався в можливості проведення країною такого масштабного спортивного заходу на високому рівні через політичну ситуацію в країні та військові дії в Донецькій і Луганській областях. 13 червня 2014 року FIBA-Europe прийняла рішення відібрати в України право проведення Євробаскету-2015, одночасно надавши можливість провести Євробаскет-2017.