УПЛ, 5-й тур, "Динамо" - "Чорноморець": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Києві проходить центральний матч 5-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає одеський "Чорноморець".

У цій грі зустрічаються третя і четверта команди в турнірній таблиці УПЛ.

"Динамо" в нинішньому сезоні не програло жодного офіційного матчу. Кияни виграли на старті сезону УПЛ у полтавської "Ворскли", харківського "Металіста" і маріупольського "Іллічівця", а також зіграли внічию з донецьким "Олімпіком". Таким чином, у киян 10 очок з 12 можливих.

У Кубку України столичая команда обіграла "Зірку" з Кіровограда.

Що стосується "Чорноморця", то в чотирьох матчах Прем'єр-ліги одесити двічі виграли і двічі зіграли унічию, набравши 8 очок. "Чорноморець" обіграв "Олімпік" та луцьку "Волинь", втративши два очки в матчах з "Іллічівцем" і луганською "Зорею".

У Кубку України одесити були сильніше "Буковини" з Чернівців.

Разом з тим, команду спіткала невдача у Лізі Європи, де вона програла за підсумками двох матчів хорватському "Спліту" - 0:2 і 0:0.

Перемога в цьому матчі може дозволити "Динамо" відірватися від опонентів та закріпитися в трійці найсильніших команд УПЛ, а "Чорноморцю" - увійти в трійку і нав'язати переслідування лідерам - донецькому "Шахтарю" і дніпропетровському "Дніпру".

Аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом гри "Динамо". Ставки на перемогу киян приймаються з коефіцієнтом 1,43 до 1, на нічию - 4,6 до 1, на перемогу гостей - 8,6 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Динамо": 1. Шовковський, 2. Даніло Силва, 6. Драгович, 24. Віда, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 27. Макаренко Е., 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець.

Запасні: 23. Рибка, 26. Бурда, 4. Велозу, 9. Безус, 77. Цуріков, 20. Гусєв О., 91. Теодорчик.

Чорноморець: 12. Безотосний, 33. Слінкін, 52. Тейку, 32. Сіваков, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 42. Зубейко, 28. Назаренко, 27. Балашов, 90. Діденко

Запасні: 44. Паст, 25. Мартиненко, 24. Гречішкін, 4. Путраш, 26. Шиндер, 22. Кабаєв, 19. Фомін