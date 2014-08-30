Головний корпус тренувальної бази ФК "Шахтар" знищений при обстрілі

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Прямим попаданням двох снарядів зруйнований верхній поверх головного корпусу, саме того, де проживав і займався основний склад «Шахтаря». Повністю знищені зона відпочинку і тренажерний зал.

Виникла велика пожежа. Всю ніч на СТБ «Кірша» працювали пожежні розрахунки. Вогонь вдалося локалізувати, але на окремих ділянках будівля все ще горить, його намагаються загасити. Значної шкоди завдано житловим і підсобним приміщенням бази.

Ніхто з працівників клубу не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому прямим попаданням снаряда була зруйнована частина клубного стадіону "Донбас-Арени" і електропідстанції, що живила арену в Донецьку. Пізніше була обстріляна тренувальна база команди СТБ "Кірша". При тому обстрілу постраждало тільки тренувальне поле. Будівлі залишилися недоторканими.