Закінчився матч Арсенал - Блекберн
00:02, 12 лютого 2008Спорт
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Результати 26-го туру англійської Прем`єр-ліги
Закінчився останній матч 26-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Арсенал - Блекберн 2:0 (Сендерос 4, Адебайор 90).
Трійка лідерів не змінилася, але інтрига в ній тепер інша: Арсенал пішов у відрив, а Челсі - за три очки від другого місця.
Лідери. Арсенал - 63, МЮ - 58, Челсі 55.
Середняки. Евертон - 47, Ліверпуль, Астон Вілла і МСіті - по 44, Портсмут - 41, Блекберн - 39, Вест Хем - 37.
Незаможники. Тоттенхем - 32, Міддлсбро - 29, Ньюкасл - 28, Сандерленд - 26, Болтон - 25, Віган - 23, Редінг і Бірмінгем – по 22, Фулхем - 19
Аутсайдер. Дербі - 9.
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