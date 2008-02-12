Закінчився матч Арсенал - Блекберн

Закінчився останній матч 26-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Арсенал - Блекберн 2:0 (Сендерос 4, Адебайор 90).

Трійка лідерів не змінилася, але інтрига в ній тепер інша: Арсенал пішов у відрив, а Челсі - за три очки від другого місця.

Лідери. Арсенал - 63, МЮ - 58, Челсі 55.

Середняки. Евертон - 47, Ліверпуль, Астон Вілла і МСіті - по 44, Портсмут - 41, Блекберн - 39, Вест Хем - 37.

Незаможники. Тоттенхем - 32, Міддлсбро - 29, Ньюкасл - 28, Сандерленд - 26, Болтон - 25, Віган - 23, Редінг і Бірмінгем – по 22, Фулхем - 19

Аутсайдер. Дербі - 9.