Кличко проведе бій з Пулєвим 15 листопада
15:25, 27 серпня 2014Спорт
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко проведе титульний бій з болгарином Кубратом Пулєвим 15 листопада.
Володимир Кличко оголосив нову дату бою з Кубратом Пулєвим / klitschko-brothers.com
Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter Володимира Кличка.
Бій відбудеться в Гамбурзі.
"Анонсирую свій бій з Пулєвим на 15 листопада в Гамбурзі. Дякую всім своїм шанувальникам за підтримку", - написано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 25 серпня стало відомо, що Володимир Кличко скасував свій бій з болгарином Кубратом Пулєвим, який повинен був відбутися 6 вересня в німецькому Гамбурзі. Як виявилося пізніше, бій був скасований через травму сухожилля лівої руки, отриманої під час тренування в таборі українського спортсмена в австрійському Гоїнгу.
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