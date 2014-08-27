Кличко проведе бій з Пулєвим 15 листопада

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter Володимира Кличка.

Бій відбудеться в Гамбурзі.

"Анонсирую свій бій з Пулєвим на 15 листопада в Гамбурзі. Дякую всім своїм шанувальникам за підтримку", - написано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня стало відомо, що Володимир Кличко скасував свій бій з болгарином Кубратом Пулєвим, який повинен був відбутися 6 вересня в німецькому Гамбурзі. Як виявилося пізніше, бій був скасований через травму сухожилля лівої руки, отриманої під час тренування в таборі українського спортсмена в австрійському Гоїнгу.