Український тенісист Стаховський програв у першому ж раунді US Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч, в якому українець грав з Андреасом Сеппі з Італії, тривав близько двох годин і закінчився легкою перемогою опонента в трьох партіях - 3:6, 1:6, 4:6.

Сеппі вище знаходиться в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів і з самого початку вважався фаворитом у цьому матчі. На нього ставили фахівці та аналітики букмекерських контор. На ділі ж перевага італійця виявилася беззаперечною.

Таким чином, Стаховський четвертий рік поспіль не зміг пройти далі першого раунду US Open. Його найкращим результатом на цьому змаганні залишається вихід у третє коло в 2010-му році.

Також у першому колі основної сітки змагань відбудуться ще чотири матчі за участю українських тенісистів: Ілля Марченко - Марко Кьюдінеллі (Швейцарія), Еліна Світоліна - Полона Герцог (Словенія), Леся Цуренко - Заріна Діас (Казахстан) і Марина Заневська - Шелбі Роджерс (США).

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - в цьому році проходить в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.