"Металіст" зіграв внічию з "Рухом" в матчі Ліги Європи
21:10, 21 серпня 2014Спорт
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У польському Хожуві завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Рух" приймав харківський "Металіст" й зіграв внічию - 0:0.
metalist.ua
Це був перший матч раунду плей-офф кваліфікації другого за значимістю єврокубка.
Гра в Хожуві проходила у приблизно рівній боротьбі. У харків'ян найбільш реальні моменти мали Володимир Гоменюк та Рібейро Хав'єр, а у поляків - Марцін Кусь. Тим не менш, ні один з моментів не був реалізований.
Матч-відповідь у цій парі відбудеться в Харкові в наступний четвер, 28 серпня.
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