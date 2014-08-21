"Металіст" зіграв внічию з "Рухом" в матчі Ліги Європи

Це був перший матч раунду плей-офф кваліфікації другого за значимістю єврокубка.

Гра в Хожуві проходила у приблизно рівній боротьбі. У харків'ян найбільш реальні моменти мали Володимир Гоменюк та Рібейро Хав'єр, а у поляків - Марцін Кусь. Тим не менш, ні один з моментів не був реалізований.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться в Харкові в наступний четвер, 28 серпня.