Українська футбольна Прем'єр-ліга скасувала "золотий матч"

Цей поєдинок значився окремою статтею в регламент чемпіонату України починаючи з сезону 2005/06 і повинен був проводитися в разі, якщо по завершенні першості команди, що зайняли перше і друге місця, мали в своєму активі однакову кількість набраних очок, повідомляє dynamo.kiev.ua.

За всю історію національної першості такий поєдинок відбувся лише одного разу - за підсумками сезону-2005/06, коли донецький «Шахтар» з рахунком 2:1 обіграв у Кривому Розі київське «Динамо».

Тепер переможець буде виявлятися за додатковими показниками, першим з яких буде різниця забитих і пропущених м'ячів.

Зміни відбулися і в регламенті Суперкубка України. У разі, якщо одна і та ж команда стала переможцем чемпіонату України, Кубка України, то в поєдинку за Суперкубок вона тепер буде зустрічатися з другою командою за підсумками першості, а не з фіналістом національного Кубку, як це було раніше.