Закінчився матч за третє місце на Кубку Африки з футболу
21:56, 09 лютого 2008Спорт
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У фіналі гратимуть Камерун і Єгипет
Збірна Гани з футболу посіла третє місце на Кубку африканських націй.
У суботу господарі турніру в матчі за бронзові медалі здобули перемогу над командою Кот-д`Івуар з рахунком 4:2. У Гани відзначилися Салі Мунтарі, Квінсі Овусу-Абейє, Жуніор Агого і Хаміну Драман, а в івуарійців дубль зробив Бубакар Саного.
Фінал Кубка Африки-2008, в якому зіграють Єгипет і Камерун, відбудеться в неділю.
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