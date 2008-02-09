Закінчився матч за третє місце на Кубку Африки з футболу

Збірна Гани з футболу посіла третє місце на Кубку африканських націй.

У суботу господарі турніру в матчі за бронзові медалі здобули перемогу над командою Кот-д`Івуар з рахунком 4:2. У Гани відзначилися Салі Мунтарі, Квінсі Овусу-Абейє, Жуніор Агого і Хаміну Драман, а в івуарійців дубль зробив Бубакар Саного.

Фінал Кубка Африки-2008, в якому зіграють Єгипет і Камерун, відбудеться в неділю.