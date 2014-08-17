Збірна України з синхронного плавання стала чемпіоном Європи в комбінації

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда у складі Ганна Волошина, Лоліта Ананасова, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Катерина Резнік, Ольга Золотарьова, Дана-Марія Клименко, Олександра Кашуба, Ксенія Сидоренко, Ольга Кондрашова за свою програму отримали від суддів оцінку 94,4333 бали.

Друге місце посіла команда Іспанії - 93,0333, третє - Італії - 90,3333.

Таким чином збірна України завоювала перше золото на європейській першості в Берліні. Раніше у змаганнях з синхронного плавання у командних змагання збірна України посіла друге місце. Також срібло у турнірі дуетів вибороли Анна Волошина та Лоліта Ананасова, а в змаганнях солісток Волошина завоювала бронзу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які змагалися з 13 по 17 серпня. Якщо у синхронному плаванні збірна України виграла 4 нагороди (1-2-1), то у змаганнях на відкритій воді українці не виграли жодної нагороди.

Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.