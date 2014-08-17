Жіноча збірна України виграла срібло в естафеті 4х400 на чемпіонаті Європи
16:38, 17 серпня 2014Спорт
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У Цюріху завершився фінальний забіг естафети 4х400 метрів, в якому збірна України зайняла друге місце.
REUTERS
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українки пробігли чотири кола за 3:24.32. Наша збірна програла на фініші всього лише 0,05 секунди команді Франції, але випередила на 0,02 секунди команду Великобританії.
Таким чином, збірна України завоювала восьму медаль на чемпіонаті Європи (2-5-1).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Цюріху (Швейцарія) проходить з 12 по 17 серпня.
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