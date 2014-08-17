Жіноча збірна України виграла срібло в естафеті 4х400 на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки пробігли чотири кола за 3:24.32. Наша збірна програла на фініші всього лише 0,05 секунди команді Франції, але випередила на 0,02 секунди команду Великобританії.

Таким чином, збірна України завоювала восьму медаль на чемпіонаті Європи (2-5-1).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Цюріху (Швейцарія) проходить з 12 по 17 серпня.