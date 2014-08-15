Україна відмовилась від проведення Чемпіонату світу з хокею

Про це повідомляє прес-служба ФХУ.

Зокрема, в заяві йдеться: "Після консультацій зі спеціалістами Міжнародної федерації хокею, а також керівниками національних асоціацій Італії, Казахстану, Японії, Угорщини та Польщі виконавчий комітет Федерації хокею України прийняв рішення щодо відкликання заявки України на організацію та проведення чемпіонату світу з хокею 2015 року".

Президент ФХУ Анатолій Брезвін зазначив: "Нажаль, ми не можемо бути повністю захищеними від того, що політичне напруження в країні не стане на заваді для іноземних гостей та вболівальників, які захочуть відвідати свято хокею у Донецьку. Для нас є пріоритетом, щоб разом з Міжнародною федерацією хоккею на льоду (ІІХФ), а також нашими колегами із Італії, Казахстану, Японії, Угорщини та Польщі в існуючих умовах було знайдене правильне рішення, яке б задовольнило всіх – від учасників та комерційних партнерів змагання до рядових вболівальників. Для цього ми робимо перший крок і заявляємо про відкликання наших попередніх обов’язків щодо організації чемпіонату в Україні».

Відповідне звернення було надіслано в офіс Міжнародної федерації хокею. Остаточне рішення щодо проведення чемпіонату буде прийнято на піврічному Конгресі МФХ.

Як повідомляв УНІАН, у травні на Конгресі ІІХФ в Мінську було прийнято рішення про те, що чемпіонат світу 2015 року в Дивізіоні 1А відбудеться в Донецьку.