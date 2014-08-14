ФК "Металіст" оскаржить рішення суду про арешт активів

Про це йдеться в офіційній заяві керівництва клубу, розміщеному на сайті ФК "Металіст".

Зокрема, у заяві зазначено: "ФК "Металіст" з подивом дізнався про пред'явлення до нього позову ТОВ "Інтертрансгруп" з вимогою погашення заборгованості ПАТ "Брокбізнесбанк" перед ним і про арешт господарським судом м. Києва акцій і нерухомого майна ФК "Металіст" в порядку забезпечення позову. Пред'явлення вимог до ФК "Металіст" у даній справі є незаконним і необґрунтованим, а арешт акцій і нерухомого майна клубу не має під собою правових підстав. ФК "Металіст" зробив необхідні дії по оскарженню позову і очікує, що накладений арешт буде скасовано, а в позові заявнику буде відмовлено".

Як повідомляв УНІАН, арешт був накладений за позовом ТОВ Інтертрансгрупп (Київ), який намагається стягнути 1,2 млрд боргу з «Брокбізнесбанку», який належав Сергію Курченко, а зараз перебуває на стадії ліквідації. У матеріалах справи йдеться, що Інтертрансгрупп викупила право вимоги боргу у Брокбізнесбанку в іншої структури, назва якої не вказується.

Також суд заборонив відчужувати майно та акції ФК «Металіст».