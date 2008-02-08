Михайличенко пояснив, що це був «зимовий футбол»

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО поділився своїми враженнями від дебюту нацинальної збірної (6 лютого синьо-жовті зіграли внічию 1:1 з кіпріотами).

"Сьогодні у нас вийшов непоганий спаринг, - відзначив головний тренер нашої дружини. - Але, звичайно, ми показали навіть не весняний, а зимовий футбол. Було видно, що це не ті швидкості, не та координація, не та робота з м`ячем. Але при цьому було ясно, що хлопці старалися, дійсно грали на результат", відзначив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

"У першому таймі ми припускалися дуже багатьох тактичних помилок в обороні, одна з яких і закінчилася голом у наші ворота. Але в цьому немає нічого дивного, оскільки в такому поєднанні захисна лінія збірної грала вперше. І якраз такі поєдинки, як сьогодні, допомагають налагодити взаєморозуміння між футболістами, випробувати якісь нові тактичні схеми. З цієї точки зору сьогоднішній матч, безумовно, був корисний для нашої команди", - вважає тренер.

О.МИХАЙЛИЧЕНКО відзначив, що на грі його підопічних, безумовно, позначилася втома: "Важливо також врахувати, що хлопцям довелося сьогодні грати на тлі навантажень, які вони мали на зборах і в недавніх поєдинках за свої клуби. "Дніпро" проводило спаринг 3-го числа, гравці "Динамо" і "Шахтаря" теж навряд чи встигли повністю відновити кондиції після важкого турніру в Ізраїлі. Тому в деяких ситуаціях футболістам просто не вистачало сил. Це, безумовно, також позначилося на грі".

"Враховуючи все вищесказане, вважаю, що з поправкою на зимовий футбол збірна України показала досить нормальні гру і результат. Все-таки, що б не казали про силу кіпріотів, треба врахувати, що зараз місцевий чемпіонат в самому розпалі, і рівень готовності гравців абсолютно інший, ніж у наших хлопців. Ну і сама кіпрська збірна є досить незручним суперником, що не раз підтверджувалося і її результатами проти досить серйозних опонентів. Якщо 5-10 років тому кіпріоти вважалися прохідною командою, то зараз ситуація абсолютно інша", - підсумував тренер.

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