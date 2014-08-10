Збірна України з баскетболу програла два матчі в рамках підготовки до ЧС

Українці програли командам Литви і Австралії, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У першій грі суперником збірної України була команда Литви. Наші хлопці непогано почали матч, в першій половині жодного разу не дозволивши супернику відірватися в рахунку. Програвши першу чверть з різницею "-4", українці у другій значно додали і відіграли 3 бали, пішовши на перерву з мінімальним відставанням - 37:38. Але, після великої перерви господарі майданчика в Каунасі різко збільшили темп і зуміли створити собі підсумкову солідну перевагу - 70:54. Кращими у складі українців у цьому матчі були Сергій Гладир і натуралізований американець Пух Джеттер, які набрали по 11 очок.

Наступного дня на українців чекала зустріч зі збірною Австралії. Тут суперник вже в першій чверті приголомшив українців своїм напором, розгромивши команду Майка Фрателло з рахунком 32:7. Надалі перевага австралійців було далеко не настільки вагомою, а в заключній чверті, маючи перевагу у 27 очок, суперник дозволив українцям істотно наблизитися в рахунку - 5:17. У підсумку, 75:60 на користь команди "Зеленого континенту". У цій грі кращим у складі українців став В'ячеслав Кравцов, який набрав все ті ж 11 балів.

Як повідомляв УНІАН, збірна України готується до дебютного у своїй історії ЧС-2014. Потрапити в число учасників світової першості українці зуміли завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіли підсумкове 6-е місце.

ЧС-2014 з баскетболу пройде в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня.