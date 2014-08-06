Бойовики захопили тренувальну базу донецького ФК «Металург»

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на джерела, близькі до клубу.

Захоплення відбулося у вівторок пізно ввечері. Інших подробиць индидента поки немає.

Навчально-тренувальна база «Металург» побудована в 2004 році і знаходиться в південній частині Донецька, в районі Боссе, на узбережжі так званого Донецького моря, найбільшого водосховища міста.

В даний час, у зв'язку з ситуацією в регіоні, ФК "Металург" тимчасово базується в Ірпені (Київська обл.) і проводить домашні матчі чемпіонату української Прем'єр-ліги в Києві.