Бойовики захопили тренувальну базу донецького ФК «Металург»
13:51, 06 серпня 2014Спорт
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Тренувальну базу донецького футбольного клубу «Металурга» зайняли бойовики самопроголошеної ДНР.
Донецький "Металург" залишився без основної бази / metallurg.donetsk.ua
Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на джерела, близькі до клубу.
Захоплення відбулося у вівторок пізно ввечері. Інших подробиць индидента поки немає.
Навчально-тренувальна база «Металург» побудована в 2004 році і знаходиться в південній частині Донецька, в районі Боссе, на узбережжі так званого Донецького моря, найбільшого водосховища міста.
В даний час, у зв'язку з ситуацією в регіоні, ФК "Металург" тимчасово базується в Ірпені (Київська обл.) і проводить домашні матчі чемпіонату української Прем'єр-ліги в Києві.
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