Тренер Пулева: «З Кличком не можна бути пасивним і просто обніматися з ним»
Обов'язковий претендент на пояс чемпіона IBF в суперважкій дивізіоні Кубрат Пулєв посилено готується до поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Володимир Кличко, де, за словами тренера болгарина, йому не можна бути пасивним.
Про це повідомляє gorodokboxing.com.
Зокрема, тренер болгарського спортсмена Отто Рамін заявляє: "Ми вже здійснили одну свою мрію - Кубрат став обов'язковим претендентом на пояс IBF. І у нього з'явився шанс завоювати корону в суперважкій вазі. На кваліфікацію для цього бою у нас пішло два роки".
Говорячи про перспективи свого підопічного в бою з Кличком тренер зазначив: "Ми дивилися останні бої Кличка, і всі вони були різні, як і суперники. Поза всяких сумнівів, українець послідовно використовує довжину рук і силу удару, а також намагається працювати з дальньої дистанції. Наша тактика повинна стати відповіддю на ці моменти. Ключем до успіху має стати швидкість, якою володіє Кубрат. Кличко намагається працювати переважно з дальньої дистанції, бити з неї, а також стримувати всі дії суперника на середній і ближній дистанції. Наше завдання і полягає в тому, щоб Пулєв вирішив цю проблему і ефективно працював з зручною для себе дистанції. А для цього знадобиться неабияка фізична сила. Також, ми працюємо над технікою уникнення клінчу. Не можна стояти перед Кличком або ж бути настільки пасивним, щоб в'язатися з ним".
Крім того, тренер торкнувся і наболілу для команди болгарина тему допінг-контролю: "Хотілося б відзначити, що Пулєв проходить допінг тести, а Кличко відмовляється від них. Що тут скажеш? Кличко просто не дає себе проконтролювати в ході тренувального збору".
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
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