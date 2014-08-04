Тренер Пулева: «З Кличком не можна бути пасивним і просто обніматися з ним»

Про це повідомляє gorodokboxing.com.

Зокрема, тренер болгарського спортсмена Отто Рамін заявляє: "Ми вже здійснили одну свою мрію - Кубрат став обов'язковим претендентом на пояс IBF. І у нього з'явився шанс завоювати корону в суперважкій вазі. На кваліфікацію для цього бою у нас пішло два роки".

Говорячи про перспективи свого підопічного в бою з Кличком тренер зазначив: "Ми дивилися останні бої Кличка, і всі вони були різні, як і суперники. Поза всяких сумнівів, українець послідовно використовує довжину рук і силу удару, а також намагається працювати з дальньої дистанції. Наша тактика повинна стати відповіддю на ці моменти. Ключем до успіху має стати швидкість, якою володіє Кубрат. Кличко намагається працювати переважно з дальньої дистанції, бити з неї, а також стримувати всі дії суперника на середній і ближній дистанції. Наше завдання і полягає в тому, щоб Пулєв вирішив цю проблему і ефективно працював з зручною для себе дистанції. А для цього знадобиться неабияка фізична сила. Також, ми працюємо над технікою уникнення клінчу. Не можна стояти перед Кличком або ж бути настільки пасивним, щоб в'язатися з ним".

Крім того, тренер торкнувся і наболілу для команди болгарина тему допінг-контролю: "Хотілося б відзначити, що Пулєв проходить допінг тести, а Кличко відмовляється від них. Що тут скажеш? Кличко просто не дає себе проконтролювати в ході тренувального збору".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».