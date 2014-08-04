Олімпійський вогонь вперше побував на найвищій точці України – Говерлі

У підкоренні вершини з олімпійським символом взяли участь представники Івано-Франківського, Закарпатського, Львівського, Тернопільського відділень НОК України, а також діти, які відпочивають у Міжнародному дитячому центрі «Артек-Карпати», повідомляє прес-служба НОК України.

Цьому сходженню передувала зустріч з чоловічою збірною України з боротьби у складі призерів Олімпійських ігор: Валерія Андрійцева, Армена Варданяна та цьогорічного чемпіона Європи Жана Беленюка, а також їх тренерами.

Артеківці підготували флешмоб і передали побажання успіхів юним олімпійцям, які вручили чемпіонці світу Нелі Непорадній та голові Івано-Франківського відділення Мирославу Карабіну. Своєрідний подарунок від Міжнародного дитячого центру – артеківську косинку, під час урочистих проводів збірної в Києві отримає молодий посол України II літніх ЮОІ в Нанкіні, Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик.

Після Говерли естафета Олімпійського вогню помандрувала країною далі, щоб вже 6 серпня під час проводів юних олімпійців на Ігри фінішувати у столиці України.

Як повідомляв УНІАН, II літні Юнацькі Олімпійські ігри 2014 з 16 по 28 серпня прийматиме китайський Нанкін.