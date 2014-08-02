"Динамо" виграло у "Металіста" в центральному матчі туру УПЛ

У Харкові завершився матч 2-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" перемогло "Металіст" з рахунком 2:1.

Доля гри була вирішена в першому таймі.

Кияни набагато впевненіше розпочали матч і вже до кінця першої 15-хвилинки зуміли повести у рахунку. Артем Кравець завершив точним ударом комбінацію за участю Романа Безуса і Юнеса Беланди. Марокканець міг і сам забити, але вирішив не скупитися і віддав пас на партнера.

А в кінцівці тайму, на 44-й хвилині, Андрій Ярмоленко заробив пенальті і сам же реалізував 11-метровий - 2:0.

У другому таймі господарі поля перехопили ініціативу і на 60-й хвилині Хав'єр реалізував пенальті. Але, на більше господарів поля не вистачило.

Кінцівка гри запам'яталася лише обопільною грубістю, з-за чого суддя додав до основного часу 5 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, раніше у другому турі "Шахтар" виграв в Полтаві у місцевої "Ворскли" з рахунком 2:1.