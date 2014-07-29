Усі легіонери-втікачі повернулися до "Шахтаря"
Бразильські легіонери Дуглас Коста, Дентиньо і Алекс Тейшейра, які не повернулися в Україну після товариського матчу у Франції, знову стали до лав "Шахтаря".
Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін у своєму Facebook.
"Сьогодні до Клубу приєдналися Коста, Дентиньо і Тейшейра", - написав він.
Нагадаємо, шестеро гравців-легіонерів "Шахтаря" - один з Аргентини (Феррейра) і п'ятеро з Бразилії (Ісмаїлі, Коста, Фред, Тейшейра, Дентиньо) - не повернулися в Україну після товариського матчу з Ліоном у французькому Ансі.
Головний тренер команди Мірча Луческу пізніше прокоментував цю подію. На його думку, гравців спокусив втекти футбольний агент Кіа, який хотів зробити з них вільних агентів, щоб заробити на цьому грошей.
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Нагадаємо, на початку липня голова атестаційного комітету ФФУ Ігор Гатауллін повідомив, що за його даними, "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги Чемпіонів у Бухаресті.