Усі легіонери-втікачі повернулися до "Шахтаря"

Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін у своєму Facebook.

"Сьогодні до Клубу приєдналися Коста, Дентиньо і Тейшейра", - написав він.

Нагадаємо, шестеро гравців-легіонерів "Шахтаря" - один з Аргентини (Феррейра) і п'ятеро з Бразилії (Ісмаїлі, Коста, Фред, Тейшейра, Дентиньо) - не повернулися в Україну після товариського матчу з Ліоном у французькому Ансі.

Головний тренер команди Мірча Луческу пізніше прокоментував цю подію. На його думку, гравців спокусив втекти футбольний агент Кіа, який хотів зробити з них вільних агентів, щоб заробити на цьому грошей.

Читайте також"Динамо" і "Шахтар" виграли матчі першого туру Прем'єр-лігиЩе за кілька днів Ринат Ахметов заявив, що троє з утікачів уже повернулися в команду.

Нагадаємо, на початку липня голова атестаційного комітету ФФУ Ігор Гатауллін повідомив, що за його даними, "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги Чемпіонів у Бухаресті.