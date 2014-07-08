Головним тренером БК "Будівельник" призначений Віталій Черній

Український фахівець підписав з 9-кратними чемпіонами України угоду строком на 3 сезони, повідомляє клубна прес-служба.

Раніше 43-річний Черній працював головним тренером національної збірної України, юнацької збірної команди (U-16), кадетської збірної країни, а також наставником баскетбольного клубу «Київ». Саме в «Києві» Віталій Миколайович провів минулий сезон, в якому йому вдалося вивести команду в плей-офф Суперліги з 8 місця в регулярному чемпіонаті. Відзначимо, що в сезоні 2009/2010 Віталій Черній виводив БК «Київ» (що складався виключно з українських баскетболістів) в півфінал чемпіонату України.

Зараз Віталій Черній також очолює молодіжну збірну України (U-20), з якої готується до чемпіонату Європи в дивізіоні Б, що стартує вже 10 липня.