Результати 25 туру англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль нарешті перервав свою безвиграшну серію в Прем`єр-лізі. Мерсисайдці "довго запрягали", але в другій половині зустрічі з Сандрелендом забили "чорним котам" три м`ячі. Отже після сьогоднішньої осічки МЮ і завдяки перемозі над "городянами" Арсенал стає одноосібним лідером (60 очок), "червоні дияволи" - другі (58), Челсі з 54 очками йде третім.

Англійська Прем`єр-ліга. 25 тур Ліверпуль - Сандерленд 3 : 0 (Крауч 56, Торрес 69, Джеррард 88 (пен.)

Манчестер Сіті - Арсенал 1 : 3 (Желсон 28 - Адебайор 9, 88, Едуардо 26)

Тоттенхем - МЮ 1 : 1 (Бербатов 20 - Тевес 90+3)

Портсмут - Челсі 1 : 1 (Дефо 65 - Анелька 55)

Бірмінгем – Дербі Каунті 1 : 1 (Ларссон 68 - Вілья 89)

Блекберн - Евертон 0 : 0

Редінг - Болтон 0 : 2 (Нолан 33, Хельгусон 58)

Віган – Вест Хем 1 : 0 (Кілбейн 45)

Завтра 25 тур завершиться двома матчами: Ньюкасл - Мідлсборо, Фулхем - Астон Вілла.