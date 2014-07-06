Збірна Голландії стала останнім півфіналістом ЧС

У Салвадорі завершився останній матч чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Голландії обіграла футболістів Коста-Ріки з рахунком 4:3.

Доля гри вирішилася в серії післяматчевих пенальті.

90 хвилин основного часу і 30 - додаткового, пройшли в досить рівній боротьбі з моментами біля воріт обох команд. Незважаючи на те, що голландська збірна вважалася фаворитом гри, вона створила лише пару моментів в кінцівці основного часу і в додаткові 30 хвилин. В той час, як костариканці мали ряд вигідних шансів у другі 15 хвилин овертайму. Тим не менш, з гри у обох команд забити так і не вийшло.

У серії пенальті більш вдалими виявилися голландці - 4:3. Вони реалізували всі свої 11-метрові, в той час як удари Брайана Руїза і Майкла Уманьї відбив воротар голландців Тім Крул.

Таким чином, у півфіналі збірна Нідерландів зіграє з командою Аргентини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.