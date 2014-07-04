Український боксер Руденко зустрінеться в титульному бою з Лукасом Брауном

На кону зустрічі буде вакантний титул Інтерконтинентального чемпіона WBA, а також пояс WBC EPBC, що належить Брауну, повідомляє прес-служба К2.

«Я ніколи не бачив боїв Руденко, але якщо брати Клички вірять в нього, значить він хороший боксер, - заявив Браун. - Це саме такий противник, який мені зараз потрібен. У наступні 12 місяців я хотів би провести поєдинок за титул чемпіона світу, і щоб домогтися цього, мені потрібно перемагати таких хлопців. У нього 16 нокаутів, значить, є удар, але мене це не турбує. Я можу тримати удар, і я знаю, що якщо я потраплю будь-якому супротивникові в щелепу, він не встоїть на ногах».

Нагадаємо, що на початку року Руденко повинен був зустрітися з британцем Дереком Чісорою, але був змушений відмовитися від зустрічі через травму ноги. Останній раз Руденко виходив на ринг в березні минулого року.

І Андрій Руденко, і Лукас Браун відомі тим, що ще не програли жодного бою в професійній кар'єрі.