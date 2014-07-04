Оприлюднено склад юнацької збірної України з футболу на Євро

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Найбільше представництво гравців, які захищатимуть честь України, мають київське «Динамо» та донецький «Шахтар», які відрядили до збірної по 8 футболістів. Три футболісти представлятимуть харківський «Металіст» а ще по двоє - львівські «Карпати» та луганську «Зорю».

Склад команди виглядає таким чином: воротарі - Сарнавський Богдан («Шахтар», Донецьк), Підківка Роман («Карпати», Львів), Солдатенко Вадим («Динамо», Київ); захисники - Ткачук Юрій, Осман Олександр (обидва − «Металіст», Харків), Маркович Андрій («Карпати», Львів), Качараба Тарас, Матвієнко Микола (обидва − «Шахтар», Донецьк), Лук’янчук Павло, Бурда Микита, Полегенько Павло (усі − «Динамо», Київ); півзахисники - Коваленко Віктор, Танковський В’ячеслав, Габелок Артем, Адаменко Микита (усі − «Шахтар», Донецьк), Чумак Євген, Харатін Ігор (обидва − «Динамо», Київ); нападники - Бесєдін Артем, Яремчук Роман (обидва − «Динамо», Київ), Банасевич Максим, Луканов Дмитро (обидва − «Зоря», Луганськ), Радченко Артем («Металіст», Харків), Білоног Дмитро («Шахтар», Донецьк).

19-го липня українська команда стартує у рамках Євро-2014 матчем з командою Сербії, 22-го липня проведе гру зі збірною Болгарії, а завершуватимуть груповий турнір змагань українські футболісти 25-го липня матчем зі збірною Німеччини.

Дві кращі команди групи потраплять у півфінал. Окрім того, 6 кращих з вісьми команд-учасниць турніру (по три з кожної групи) отримають путівки на юніорський чемпіонат світу (U-20), який відбудеться в 2015 році.