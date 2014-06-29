Збірна України з пляжного футболу розгромила Францію в матчі Євроліги

У польському Сопоті завершилася гра третього заключного туру етапу Євроліги з пляжного футболу, в якому збірна України розгромила команду Франції з рахунком 4:1.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці володіли ініціативою протягом всього матчу, пропустивши гол у свої ворота вже в кінцівці гри, за рахунку 4:0.

Вже на 1-й хвилині гри рахунок відкрив Олексій Іллічов, а на 2-й Олег Мозговий збільшив перевагу українців. Надалі гра дещо заспокоїлася і наступний гольовий момент трапився вже на початку другого періоду, на 13-й хвилині, коли відзначився Олег Будзько. У третьому періоді, на 27-й хвилині, Дмитро Войтенко довів рахунок до 4:0, але на 32-й хвилині Дідьє Саймон трохи скоротив відставання в рахунку.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці програли команді Іспанії з рахунком 3:1 та переграли в серії пенальті збірну Швейцарії- 6:6 (2:1).

Збірна України в цьому турнірі виступала не в найсильнішому складі, так як ряд російських клубів відмовилися відпустити українських легіонерів у національну команду.