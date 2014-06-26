Збірні Німеччини та США вийшли в плей-офф ЧС від групи G

У Бразилії завершився груповий етап чемпіонату світу по футболу в квартеті G, за підсумками якого в плей-офф змагань - 1/8 фіналу вийшли збірні Німеччини та США.

Доля путівок у плей-офф вирішувалася в матчах США - Німеччина і Португалія - Гана.

У матчі американської і німецької команд, незважаючи на дружні стосунки тренерів Лева і Клінсманна, нычиєї, що влаштовує обох команд, не сталося. Німці мали перевагу і реалізували один з безлічі своїх шансів на початку другого тайму. Гол на 55-й хвилині забив Томас Мюллер.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

У паралельному матчі збірній Португалії необхідна була перемога з великим рахунком над командою Гани, щоб розраховувати на друге місце в групі. Але, африканський колектив, як і в попередніх матчах, знову чинив впертий опір супернику. Більш того, по ходу гри ганці зрівнювали рахунок. У підсумку, португальці здобули перемогу з мінімальним рахунком 2:1.

Таким чином, у підсумковій таблиці у збірної Німеччини 7 очок, США і Португалії - 4, Гани - 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.