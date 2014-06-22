Легкоатлетична збірна України посіла 6-е місце на чемпіонаті Європи

Такий результат забезпечив нашій команді збереження місця в Суперлізі, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

В індивідуальних видах наші атлети тричі здобували перемоги, чотири рази були другими і посіли п’ять третіх сходинок.

Переможцями командного чемпіонату Європи стали: Андрій Проценко (стрибки у висоту), Анна Рижикова (400 метрів з бар’єрами), жіноча естафетна команда 4х400 метрів у складі Дарини Приступи, Анни Рижикової, Христини Стуй і Ольги Земляк

Другі сходинки посіли: Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Ганна Гацько-Федусова (метання списа), Оксана Окунева (стрибки у висоту), Наталія Погребняк (200 м)

Треті сходинки посіли: Ольга Ляхова (800 м), Ольга Земляк (400 м), Максим Богдан (метання списа), Наталія Прищепа (1500 м), Віктор Кузнецов (потрійний стрибок)

Усього участь у Суперлізі беруть 12 команд. За перше місце атлет отримує 12 очок, за друге - 11, третє - 10, за 12-те – 1. У разі відсутності результату, дискваліфікації, фальстарту абощо спортсмен не приносить команді жодного очка.