Збірна Португалії втратила двох гравців після першого ж матчу ЧС

Про це повідомляє португальське видання A Bola.

Доктор збірної Португалії Енріке Джонс розповів виданню про травми гравців, отриманих у вчорашній зустрічі з командою Німеччини, програної португальцями з рахунком 0:4.

"У Коентрау пошкодження м'яза правого стегна, а у Алмейди проблеми з м'язами задньої поверхні лівого стегна. Гравці пропустять не менше десяти днів", - зазначив доктор.

Таким чином, обидва футболісти не зіграють в наступних двох матчах групового етапу проти США (22 червня) та Гани (26 червня). Також не виключено, що гравці можуть не відновитися до матчів плей-офф, якщо збірна Португалії потрапить до 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу проходить в Бразилії з 12 червня по 13 липня.