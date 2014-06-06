Новий сезон футбольної Прем'єр-ліги стартує 26 липня
17:05, 06 червня 2014Спорт
0
Чемпіонат української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15 стартує 26 липня.
У ФФУ вирішили розпочати новий сезон 26 липня / ffu.org.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, рішення про це було прийнято на Виконкомі Федерації футболу України.
Крім того, затверджена дата матчу за Суперкубок України, яким за традицією відкривається сезон. Переможець чемпіонату та кубковий тріумфатор минулого сезону 2013/14 - "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) - зустрінуться 22-го липня.
Також прийнято рішення про те, що фінальний матч Кубка України сезону 2014/15 відбудеться в Києві.
Виконком ФФУ відбувся сьогодні в Будинку футболу в Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter