Новий сезон футбольної Прем'єр-ліги стартує 26 липня

Як повідомляє кореспондент УНІАН, рішення про це було прийнято на Виконкомі Федерації футболу України.

Крім того, затверджена дата матчу за Суперкубок України, яким за традицією відкривається сезон. Переможець чемпіонату та кубковий тріумфатор минулого сезону 2013/14 - "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) - зустрінуться 22-го липня.

Також прийнято рішення про те, що фінальний матч Кубка України сезону 2014/15 відбудеться в Києві.

Виконком ФФУ відбувся сьогодні в Будинку футболу в Києві.