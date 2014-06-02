В "Шахтарі" пропонують скоротити чемпіонат України до дюжини команд

Таку позицію висловив гендиректор клубу Сергій Палкін, повідомляє prosport.tsn.ua.

"Турнір точно стане сильнішим і привабливішим, якщо дюжина клубів по суті зіграє в чотири кола. Спочатку - в два кола кожен з кожним, потім - ще по два рази між собою у першій та другій шістках", - сказав гендиректор.

За його словами, у підсумку в чемпіонаті буде не 30 матчів за сезон, як досі, а 32-ва. А провідні клуби зустрічатимусь частіше.

"Я вважаю, що в нашому другому за силою дивізіоні теж достатньо 12 клубів, при цьому переможець потрапляє до Прем'єр-ліги напряму, а другий призер користується правом на перехідні матчі з передостанньою командою з еліти. А в основі піраміди - наймасовіший, третій дивізіон, де команди розбиті за географічним принципом на дві групи, і кожна висуває своїх претендентів на підвищення в класі", - додав Палкін.

Нагадаємо, що раніше в Федерації футболу України запропонували скликати екстрене засідання власників клубів, щоб прояснити ситуацію з форматом на наступний сезон. Дата засідання поки що невідома.