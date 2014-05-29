Екс-суперник Кличка вважає, що Україна повинна голосувати за Путіна
17:01, 29 травня 2014Спорт
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Колишній суперник Віталія Кличка в бою за титул чемпіона світу за версією WBC німецький боксер сирійського походження Мануель Чарр вважає, що українці повинні проголосувати за Путіна, якщо хочуть миру на своїй землі.
Мануель Чарр (ліворуч) висловився за мир / vk.com
Про це він заявив під час процедури зважування перед своїм боєм в Москві з Олександром Повєткіним з Росії, повідомляє "Радянський спорт".
Чарр вийшов на зважування з національним прапором, на якому тричі було написано PEACE ("мир" англійською).
"Я розгорнув прапор Сирії з написом мир, тому що впевнений, що Росія - країна, яка хоче миру в моїй рідній країні. І тільки Росія може допомогти нам досягти спокійного існування. Я дуже поважаю Путіна і вважаю, що Україна повинна голосувати за нього", - сказав Чарр.
Відзначимо, що бій Повєткін-Чарр відбудеться в п'ятницю, 30-го травня в Москві.
Чарр став останнім суперником Віталія Кличка перед його рішення піти зі спорту заради політики.
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