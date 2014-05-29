Екс-суперник Кличка вважає, що Україна повинна голосувати за Путіна

Про це він заявив під час процедури зважування перед своїм боєм в Москві з Олександром Повєткіним з Росії, повідомляє "Радянський спорт".

Чарр вийшов на зважування з національним прапором, на якому тричі було написано PEACE ("мир" англійською).

"Я розгорнув прапор Сирії з написом мир, тому що впевнений, що Росія - країна, яка хоче миру в моїй рідній країні. І тільки Росія може допомогти нам досягти спокійного існування. Я дуже поважаю Путіна і вважаю, що Україна повинна голосувати за нього", - сказав Чарр.

Відзначимо, що бій Повєткін-Чарр відбудеться в п'ятницю, 30-го травня в Москві.

Чарр став останнім суперником Віталія Кличка перед його рішення піти зі спорту заради політики.