"Шахтар" забороняє гравцям говорити про ситуацію в країні
14:24, 21 травня 2014Спорт
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Донецький "Шахтар" заборонив своїм футболістам розповідати про ситуацію в країні, заявив гравець команди Бернард.
Бернард заявляє, що клуб забороняє коментувати політичну ситуацію в країні / shahta.org
Крім того, футболіст не задоволений своїм становищем в команді, повідомляє бразильське Globo.
Зокрема, Бернард зазначив: "Я не можу говорити про те, що відбувається в Україні, на вимогу клубу. Разом зі своїми батьками я пережив все, що там трапилося. Про своє майбутнім сьогодні нічого сказати не можу. Воно знаходиться в руках Господа. Зазначу лише те, що в Бразилії я грав два рази в тиждень, а за Шахтар провів 25 матчів. Це дуже мало. Сподіваюся, що ситуація зміниться".
Бразилець Бернард став гравцем донецького "Шахтаря" влітку 2013 року.
Разом з командою в сезоні 2013/14 він став чемпіоном України.
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