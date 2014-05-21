"Шахтар" забороняє гравцям говорити про ситуацію в країні

Крім того, футболіст не задоволений своїм становищем в команді, повідомляє бразильське Globo.

Зокрема, Бернард зазначив: "Я не можу говорити про те, що відбувається в Україні, на вимогу клубу. Разом зі своїми батьками я пережив все, що там трапилося. Про своє майбутнім сьогодні нічого сказати не можу. Воно знаходиться в руках Господа. Зазначу лише те, що в Бразилії я грав два рази в тиждень, а за Шахтар провів 25 матчів. Це дуже мало. Сподіваюся, що ситуація зміниться".

Бразилець Бернард став гравцем донецького "Шахтаря" влітку 2013 року.

Разом з командою в сезоні 2013/14 він став чемпіоном України.