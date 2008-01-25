Шовковський: «Динамо» вже скучило за великими перемогами

До останнього моменту участь Олександра Шовковського в Кубку Першого каналу була під великим питанням – під час одного з перших тренувань на зборі в Ейлаті воротар невдало приземлився на газон, після чого впродовж двох днів займався за індивідуальним планом.

В інтерв`ю Газеті.ру воротар київського "Динамо" поділився враженнями щодо матчу зі "Спартаком".

"Чесно кажучи, не чекав, що перемога виявиться великою, – почав СаШо. – Налаштовувався на серйозну боротьбу, а виявилось, що ми явно сильніші. Подібний старт сезону повинен серйозно підняти нам настрій.

Воротар подякував своїм захисникам, які зіграли гранично строго і грамотно, і відзначив: «Спартак», якщо чесно, виглядав неважливо.

"З іншого боку, переоцінювати значення перемоги я б не став. Все-таки москвичі зовсім недавно почали підготовку до сезону. Адже у нас чемпіонат поновлюється раніше", - відзначив Шовковський.

Голкіпер сказав, що минулий матч був для нього принциповим в "достатній мірі". "Незважаючи на товариський статус турніру, перед нами стоять найсерйозніші завдання. Та й про історичне підгрунтя матчів зі «Спартаком» ніхто не забуває. Ми дуже хотіли виграти. Суперник, видно, хотів цього менше", - сказав Шовковський.

Воротар висловив свою думку об думку про Юрія Сьоміна:

"На даному етапі мені не б хотілося бігти попереду паровоза. Можу сказати, що це заслужений фахівець, який має свій погляд на сучасний футбол".

"Він володіє всіма якостями тренера-переможця. «Динамо» вже скучило за великими перемогами і, якщо не трапиться нічого екстраординарного, вони не за горами. Знаю, нас чекає важкий сезон, але ми працюємо на совість і хочемо, нарешті, відчути радість від цієї роботи", - признався СаШо.

– Хто, по-вашому, повинен зіграти у фіналі турніру?

– Загадувати поки рано, оскільки нам ще грати з «Црвеною Звездою», про яку особисто я майже нічого не знаю. Те ж саме стосується і паралельної групи, у якій в боротьбу ще не вступив ЦСКА. Втім, покривлю душею, якщо скажу, що не хочу зіграти у фіналі з «Шахтарем».