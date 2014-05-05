Матч «Севастополь» - «Металіст» відбудеться у Запоріжжі

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Зокрема, в повідомленні вказується: "ФК «Севастополь» звернувся до Прем'єр-ліги з клопотанням про зміну місця проведення домашнього матчу з програми 22-го туру Чемпіонату ПЛ. Дирекція ПЛ розглянула і задовольнила це прохання. Отже, поєдинок «Севастополь» - «Металіст» Харків відбудеться в призначені раніше час і дату - 7 травня о 17:00 - у місті Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена». Матч молодіжних команд відбудеться в цей же день, 7 травня, на стадіоні УТБ «Металург» Запоріжжя".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні призначений Кремлем губернатор Севастополя Сергій Меняйло своїм указом заборонив проводити матч в місті з міркувань безпеки.