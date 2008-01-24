Андрій Воронін одержав травму
11:15, 24 січня 2008Спорт
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Нападаючий не зможе зіграти у суботу
Андрій Воронін змушений пропустити якийсь час через травму.
На тренуванні в середу 27-річний український нападаючий пошкодив щиколотку і точно не зіграє в кубковому матчі проти Хавант і Вотерловілль у суботу, повідомляє Football.ua.
Точну дату повернення буде названо після детального медообстеження, яке пройде пізніше.
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