Андрій Воронін одержав травму

Андрій Воронін змушений пропустити якийсь час через травму.

На тренуванні в середу 27-річний український нападаючий пошкодив щиколотку і точно не зіграє в кубковому матчі проти Хавант і Вотерловілль у суботу, повідомляє Football.ua.

Точну дату повернення буде названо після детального медообстеження, яке пройде пізніше.

Через проблеми з животом на три тижні вибув ще один гравець Червоних - Альваро Арбелоа.