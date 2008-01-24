Андрій Воронін одержав травму

11:15, 24 січня 2008
Спорт
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Нападаючий не зможе зіграти у суботу

Андрій Воронін змушений пропустити якийсь час через травму.

На тренуванні в середу 27-річний український нападаючий пошкодив щиколотку і точно не зіграє в кубковому матчі проти Хавант і Вотерловілль у суботу, повідомляє Football.ua.

Точну дату повернення буде названо після детального медообстеження, яке пройде пізніше.

Через проблеми з животом на три тижні вибув ще один гравець Червоних - Альваро Арбелоа.

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