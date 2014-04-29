"Баварія" - "Реал": онлайн-відео трансляція

Сьогодні в Мюнхені проходить півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мюнхенська "Баварія" зіграє з мадридським "Реалом".

У цьому півфіналі зійшлися команди, для яких абсолютно по-різному склався внутрішній чемпіонат. "Баварія" має величезну перевагу над своїми опонентами і задовго до фінішу Бундесліги оформила перемогу за підсумками чемпіонату. Зараз, за два тури до кінця первенста, команда на 19 очок випереджає команду, що йде на 2-му місці дортмундську "Боруссію". При цьому з 32 матчів команди виграла 27, лише тричі зігравши внічию і двічі програвши - переважна перевага.

У той же час, "Реал" у першості Іспанії йде лише на 3-му місці, поступаючись за кількістю набраних очок "Барселоні" і іншому мадридському клубу "Атлетіко". І фінішний відрізок чемпіонату для команди буде дуже важливий.

Разом з тим, в першому півфінальному матчі в Мадриді "Реал" виграв з рахунком 1:0. А перед грою шанси команд на вихід у фінал розцінюються як 50 на 50. Що стосується безпосередньо гри, то тут "Баварія" є явним фаворитом. На перемогу "Баварії" ставки приймаються з розрахунку 1,74 до 1, на нічию - 4,6 до 1, перемогу "Реала" - 4,5 до 1.