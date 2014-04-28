«Чорноморець» виграв у «Волині» у матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця перемога дозволила одеситам залишитися в групі команд, які претендують на бронзові медалі.

Одесити дуже потужно розпочали матч і вже на 12-й хвилині вели в рахунку з перевагою в два голи. На 11-й хвилині рахунок відкрив Володимир Аржанов, а через хвилину Олексій Антонов зміцнив перевагу гостей. Надалі «Чорноморець» в основному зосередився на збереженні переваги і досяг успіху в цьому. Єдиний момент, в якому захист одеситів схибив, стався на 69-й хвилині, коли Дмитро Козьбан скоротив розрив в рахунку. Але більшого «Волинь» добитися так і не змогла - 1:2.

В іншому матчі дня полтавська «Ворскла» і сімферопольська «Таврія» зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, після 27-го туру Прем'єр-ліги в турнірній таблиці лідирує донецький «Шахтар» - 56 очок. У дніпропетровського «Дніпра» - 53, харківського «Металіста» і київського «Динамо» - 47, «Чорноморця» - 43.