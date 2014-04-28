Олександр Усик проведе наступний бій 31 травня
16:17, 28 квітня 2014Спорт
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Український боксер Олександр Усик проведе свій наступний поєдинок на професійному ринзі 31 травня.
Олександр Усик / К2
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.
Бій пройде в рамках вечора професійного боксу в Одесі, а ім'я суперника стане відомо пізніше.
Цей поєдинок стане четвертим для Усика на професійному рингу. У трьох попередніх боях він здобув дострокові перемоги нокаутом. Останню з них, 26 квітня, в андеркарті бою Володимир Кличко - Алекс Леапаї, коли Усик у третьому раунді нокаутував представника Німеччини ганського походження Бена Нсафоа.
Олександр Усик перейшов у професіонали восени 2013 року. В аматорському боксі він завоював всі найпрестижніші титули - чемпіон Європи (2008), чемпіон світу (2011) і чемпіон Олімпіади-2012.
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