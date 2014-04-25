Футбольний ЄВРО-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня

Про це повідомляється в офіційному релізі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Збірна Франції зіграє у матчі відкриття, яка відбудеться у п'ятницю, 10 червня і розпочнеться о 21:00 за середньоєвропейським часом (22:00 - за Києвом). Фінал відбудеться 10 липня. Він стане 51-м матчем фінального турніру, в якому вперше зіграють 24 команди.

Кожен з десяти міст ЄВРО-2016 прийме щонайменше чотири матчі: три гри групового етапу і один поєдинок плей-офф. Починаючи з чвертьфіналів матчі будуть приймати стадіони з більшою місткістю. В 1/8 фіналу потраплять шість переможців груп, шість команд, які посіли другі місця, і чотири кращі збірні з числа тих, що фінішували третіми. Сітка турніру складена таким чином, що учасники однієї групи зможуть зустрітися знову тільки у фіналі.

Матчі ЄВРО-2016 будуть починатися о 15:00, 18:00 і 21:00 за центральноєвропейським часом (16:00, 19:00 та 22:00 за Києвом), а ігри заключного туру групового етапу стартують в один час. Всі команди проведуть свої матчі групового етапу в різних містах, що дозволить місцевим жителям побачити своїми очима як можна більше збірних. Крім того, розклад продумано таким чином, щоб у той же день у тому ж регіоні більше не проводилися інші матчі.

Розклад матчів було опубліковано після зустрічі координаційної групи по ЄВРО-2016 в Парижі. Президент УЄФА Мішель Платіні заявив з цього приводу: "Я вважаю, що розклад буде до вподоби вболівальникам, оскільки вони отримають можливість побачити різні команди і матчі в своєму регіоні або поблизу нього. Вболівальники певних команд будуть подорожувати по Франції слідом за своїми улюбленцями і відкривати для себе красу цієї країни. В цьому питанні повинні враховуватися інтереси самих команд, і, я думаю, це здорово, що вони зможуть їздити з міста в місто. Таким чином, ніхто не отримає переваги "рідних стін", як було б у випадку, якби команди проводили кілька матчів на одному стадіоні".

Нагадаємо, що під час ЄВРО-2012 розклад було складено таким чином, що, наприклад, збірна Швеції всі три матчі грала в Києві на НСК "Олімпійський", а збірна Голландії - у Харкові на ОСК "Металіст".