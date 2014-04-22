Шеннон Бріггс кинув футболку в Кличка перед передматчевою прес-конференцією

Про це повідомляє sport.bigmir.net.

Американський ветеран боксу увірвався на прес-конференцію, почав голосно кричати і обурюватися, що українець вибрав у суперники Алекса Леапаї, а не його. Українець кілька разів намагався заспокоїти Бріггса, але той продовжував кричати "Я справжній чемпіон".

Інцидент за участю Бріггса тривав близько 10 хвилин, після чого американця вивели і прес-конференції продовжилася.

Цікаво, що місяць тому Бріггс спробував затіяти бійку з Кличком, кинувши в українця черевиком. Американця в результаті вивели з приміщення, хоча той не вгамовувався і навіть з дверей кричав на адресу українця образливі репліки.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться в суботу, 26 квітня, в німецькому Оберхаузені.