Шеннон Бріггс кинув футболку в Кличка перед передматчевою прес-конференцією
Американський боксер Шеннон Бріггс зірвав з себе футболку і жбурнув її у Володимира Кличка перед обов'язковою передматчевою прес-конференцією напередодні бою Кличко - Леапаї.
Про це повідомляє sport.bigmir.net.
Американський ветеран боксу увірвався на прес-конференцію, почав голосно кричати і обурюватися, що українець вибрав у суперники Алекса Леапаї, а не його. Українець кілька разів намагався заспокоїти Бріггса, але той продовжував кричати "Я справжній чемпіон".
Інцидент за участю Бріггса тривав близько 10 хвилин, після чого американця вивели і прес-конференції продовжилася.
Цікаво, що місяць тому Бріггс спробував затіяти бійку з Кличком, кинувши в українця черевиком. Американця в результаті вивели з приміщення, хоча той не вгамовувався і навіть з дверей кричав на адресу українця образливі репліки.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться в суботу, 26 квітня, в німецькому Оберхаузені.