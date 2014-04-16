"Чорноморець" програв донецькому "Металургу" у матчі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Одесити, що входять в п'ятірку найсильніших команд країни, і ще недавно реально претендували на медалі чемпіонату, програли черговий матч. Тим самим, команда практично позбавила себе шансів на боротьбу за нагороди першості.

Рахунок у матчі відкрив точним ударом з пенальті на 31-й хвилині Жуніор Мораєс. А наприкінці першого тайму Джордже Лазіч точним ударом зміцнив перевагу господарів поля до двох голів.

У другому таймі одесити перехопили иниицативу і на 59-й хвилині Торніке Окріашвілі відіграв один гол. Але, через вісім хвилин, Мораєс зробив дубль - 3:1. На 81-й хвилині суддя призначив другий пенальті у цьому матчі і Олексій Гай скоротив розрив в рахунку до мінімуму, але більшого "Чорноморцю" зробити не вдалося.

В іншому матчі УПЛ, що проходив паралельно в Запоріжжі, ужгородська "Говерла" виграла у місцевого "Металурга" з рахунком 1:0.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться центральний матч туру Прем'єр-ліги, в якому на столичному НСК "Олімпійський" зійдуться київське "Динамо" та донецький "Шахтар".