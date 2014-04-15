Кличко назвав основними козирями Леапаї агресію і силу

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на gorodokboxing.com.

Зокрема, Кличко-молодший зазначив: «Я думаю, що завдяки своєму стилю Алекс і домігся успіхів, і став обов'язковим претендентом на титул чемпіона WBO. Думаю, що у нього є трохи уявлення про техніку, майстерність і стратегію, судячи з тих боїв, що я бачив на відео. Але, вони йому не потрібні, тому що він дуже сильний від природи. Його стиль - це насильство в рингу. Однозначно він буде намагатися пройти на ближню дистанцію і влаштувати там «сінокіс». Так, у нього є недоліки, але є і деякі сильні сторони. Це буде непростий для мене бій, бо йому нічого втрачати і у нього величезна мотивація, яку я побачив в його очах на прес-конференції в Німеччині».

При цьому, Кличко пообіцяв не працювати постійно на дальній дистанції, використовуючи свою перевагу в зрості та довжині рук. «Ні, я буду стояти до нього дуже близько і буду битися з ним, так що він відчує себе другим Майком Тайсоном. Звичайно, я не збираюся недооцінювати Леапаї, тому що судячи з мого досвіду, претенденти на чемпіонські титули завжди в рингу краще виглядають, ніж зазвичай. Для них це шанс всього життя і для Алекса те ж саме».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться 26 квітня в німецькому Оберхаузені.