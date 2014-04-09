Останній матч регулярної першості баскетбольної Суперліги не відбувся

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Також у повідомленні зазначається, що «Азовмашу» зараховано технічну поразку з рахунком 0:20.

Рішення обумовлено так: «У зв’язку з небажанням БК «Азовмаш» проводити 9 квітня 2014 року календарну гру ХХХІІІ Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги з командою БК «Дніпро» і неспроможністю гарантувати безпеку команді суперника, а також у зв’язку з неможливістю перенести дану гру, Федерація баскетболу України на підставі пунктів D.3.4, 20.1, 20.2 Офіційних правил баскетболу (2010), п.3.5 Правил проведення гру ХХХІІІ Чемпіонату України з баскетболу ухвалила рішення про зарахування команді БК «Азовмаш» поразки «позбавленням права» (з рахунком 0-20) у вищезгаданій грі».

Втім, ця гра ніяк не вплинула на становище в підсумковій турнірній таблиці. Регулярну першість Суперліги виграв «Хімік» (Южне), друге місце посів «Будівельник», третє – «Азовмаш».

Плей-офф Суперліги розпочнеться 12 квітня.