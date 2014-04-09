Останній матч регулярної першості баскетбольної Суперліги не відбувся
Останній матч регулярної першості української баскетбольної Суперліги між «Азовмаш» (Маріуполь) та «Дніпро» (Дніпропетровськ) не відбувся через небажання «Азовмашу» проводити гру.
Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.
Також у повідомленні зазначається, що «Азовмашу» зараховано технічну поразку з рахунком 0:20.
Рішення обумовлено так: «У зв’язку з небажанням БК «Азовмаш» проводити 9 квітня 2014 року календарну гру ХХХІІІ Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги з командою БК «Дніпро» і неспроможністю гарантувати безпеку команді суперника, а також у зв’язку з неможливістю перенести дану гру, Федерація баскетболу України на підставі пунктів D.3.4, 20.1, 20.2 Офіційних правил баскетболу (2010), п.3.5 Правил проведення гру ХХХІІІ Чемпіонату України з баскетболу ухвалила рішення про зарахування команді БК «Азовмаш» поразки «позбавленням права» (з рахунком 0-20) у вищезгаданій грі».
Втім, ця гра ніяк не вплинула на становище в підсумковій турнірній таблиці. Регулярну першість Суперліги виграв «Хімік» (Южне), друге місце посів «Будівельник», третє – «Азовмаш».
Плей-офф Суперліги розпочнеться 12 квітня.