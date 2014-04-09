Тренер боксера Узєлкова назвав серба Айетовича незручним і непоступливим бійцем

Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2, яка є організатором бою.

Гордієнко так висловився про суперника: «Головні достоїнства Айетовича - це міцність і великий досвід протистояння сильним суперникам. Він брав участь в Олімпійських Іграх 2000-го року, а у професіоналах боксував і перемагав у рамках трьох різних вагових категорій - від середньої ваги до напівважкої. Сербський боксер бився з кількома чемпіонами світу та претендентами на світові титули - Дмитром Пирогом, Даніелем Гилом, Гаррі Саймоном, Меттью Макліном, і все це були завзяті бої. Досі нікому не вдавалося послати Айетовича не те що в нокаут, але і навіть в нокдаун. Судячи по тим відеозаписам, що я дивився, Геард завжди щільно перекритий, він високо тримає руки і працює по захисту точно і обачно - що називається, на сто відсотків. Плюс добре тримає удар. Розкрити такого супротивника або пробити його блок складно. Що стосується його готовності конкретно до зустрічі з Узєлковим, то тут я нічого не можу сказати, бо не знаю, в якій формі знаходиться Айетович. Як би там ні було, ми очікуємо великого опору і готові пройти повну дистанцію у 8 раундів, якщо буде потрібно. Ми розуміємо, наскільки важко буде перемогти Геарда достроково."

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у Броварах відбудеться вечір боксу компанії К2, центральними поєдинками якого стануть протистояння В'ячеслав Узєлков-Геард Айетович і Заур Байсангуров - Гуїдо Ніколас Пітто.