Стан Шумахера починає поліпшуватися - ЗМІ

Шумахер встановлює зоровий контакт, а німецька газета Bild am Sonntag стверджує, що він реагує на голоси, передає РИА Новости з посиланням на італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Феліпе Маса, колишній партнер Шумахера по команді Феррарі, підтвердив, що семиразовий чемпіон світу відповідає на голоси.

"Не можу навіть висловити, наскільки я радий цьому. Я молився щодня за Міхаеля, і мої молитви були почуті", - сказав Маса.

"Під час мого останнього візиту у лікарню я відчув радість і полегшення сім'ї. Це чудово, хоча шлях назад до нормального життя буде довгим", - заявив Жан Алезі, колишній гонщик "Формули-1" і друг сім'ї Шумахера.

Як повідомляв УНІАН, Шумахер, катаючись 29 грудня 2013 року на лижах у французькому Мерібель, впав і вдарився головою об каміння. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, знаходиться в одному з госпіталів Гренобля в стані штучної коми. У п'ятницю менеджер спортсмена Сабіна Ким заявила, що він подає ознаки пробудження.