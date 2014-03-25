Долгополов вийшов у четвертий раунд тенісного турніру в Майамі

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Долгополов, який набрав останнім часом хорошу форму і отримав ряд значних перемог, у грі з більш ніж скромним суперником ледь не зазнав фіаско.

Матч проходив у нервовій боротьбі, з явними перепадами в грі обох спортсменів. Якщо у першому сеті Лайович виграв з рахунком 6:3, то після невеликої паузи Долгополов істотно змінив гру, що дозволило йому перемогти опонента - 6:0. А вже у вирішальному третьому сеті суперники грали на рівних до тай-брека. У заключному геймі удача була на боці українця - 7:6 (7:5).

Також в ніч на вівторок свій матч 4-го кола змагань в Майамі провела українка Еліна Світоліна. Вона хоч і зуміла нав'язати боротьбу одній з провідних тенісисток світу Агнешці Радванській з Польщі, але все-таки поступилася - 6:7 (5:7), 7:5, 2:6.

Таким чином, Долгополов залишився єдиним представником України на змаганнях в Майамі.

Як повідомляв УНІАН, турнір у США проходить з 17 по 30 березня.