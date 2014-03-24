Ольга Саладуха визнана найкращою легкоатлеткою Європи в лютому
17:26, 24 березня 2014Спорт
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Українку Ольгу Саладуху та француза Рено Лавіллені визнано найкращими легкоатлетами лютого в Європі за версією Європейської атлетичної асоціації.
Ольга Саладуха / Reuters
Про це УНІАН повідомили в Федерації легкої атлетики України.
Саладуха в лютому виграла міжнародні змагання з потрійного стрибка в Обонні (14,60 м), після чого стала чемпіонкою України, повторивши найкращий результат сезону в світі (14,65 м).
У голосуванні за найкращу легкоатлетку місяця українка випередила, зокрема, росіянку Марію Кучіну та шведку Абебу Арегаві. Вони посіли другу та третю сходинки відповідно.
Лавіллені на турнірі «Зірки жердини» в Донецьку встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною (6,16 м). Слідом за французом у голосуванні за найкращого атлета місяця розташувалися чех Павел Маслак і росіянин Іван Ухов.
Участь у голосуванні брали експерти, журналісти та вболівальники.
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