Ольга Саладуха визнана найкращою легкоатлеткою Європи в лютому

Про це УНІАН повідомили в Федерації легкої атлетики України.

Саладуха в лютому виграла міжнародні змагання з потрійного стрибка в Обонні (14,60 м), після чого стала чемпіонкою України, повторивши найкращий результат сезону в світі (14,65 м).

У голосуванні за найкращу легкоатлетку місяця українка випередила, зокрема, росіянку Марію Кучіну та шведку Абебу Арегаві. Вони посіли другу та третю сходинки відповідно.

Лавіллені на турнірі «Зірки жердини» в Донецьку встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною (6,16 м). Слідом за французом у голосуванні за найкращого атлета місяця розташувалися чех Павел Маслак і росіянин Іван Ухов.

Участь у голосуванні брали експерти, журналісти та вболівальники.