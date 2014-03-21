WBO дала дозвіл на проведення титульного бою з участю Ломаченка
16:50, 21 березня 2014Спорт
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Всесвітня боксерська організація (WBO) дала дозвіл на проведення титульного бою в напівлегкій вазі між українцем Василем Ломаченком та Гері Расселом.
Василь Ломаченко / lomachenko.com
Про це повідомляє Вoxingscene.
Коли і де відбудеться бій поки невідомо. Промоутерам боксерів дано 30 днів на те, щоб вирішити це питання. Якщо ж сторони так і не домовляться, будуть проведені торги на організацію бою.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Ломаченко вже проводив титульний бый з Орландо Салідо. Суперник позбувся чемпіонського титула ще до початку бою, не зумівши пройти процедуру зважування (його вага становила більше покладеного в цій категорії). Однак, Ломаченко також не зумів завоювати титул, програвши в бою за очками розділеним рішенням суддів.
WBO дає українцю ще один шанс, тому що в ніч попереднього бою Салідо мав вагу майже 67 кг.
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