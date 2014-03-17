Українську спортсменку не пускали на закриття Паралімпіади через написи "мир"

Про це повідомила прес-аташе паралімпійської збірної України Наталія Гарач в Facebook.

Людмила Павленко була єдиною представницею команди на церемонії і повинна була тримати прапор України. Її не пропускали через стрічки у вінку і наклейки на одязі зі словами "мир" і "peace".

"На вінку у Люди були стрічки з написами - "мир", "peace", які зірвали перед тим, як вона вийшла на арену стадіону ... Напис на кофтині теж хотіли зірвати", - написала Гарач.

За її словами, Павленко заявила, що взагалі не вийде на парад команд, якщо з неї позривають всі написи. Українську спортсменку підтримали спортсмени з інших команд. Паралімпійці закрили Павленко від представників організаторів і доводили, що немає нічого поганого в слові "мир", оскільки вони всі виступають за мир.

Організаторам довелося відступити.

Нагадаємо, українські паралімпійці протестують проти вторгнення Росії в Україну. У церемонії відкриття також брав участь лише один прапороносець. На нагородженнях наші призери Ігор прикривали завойовані медалі.